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21:25, 29 марта 2023Мир

Папа Римский попал в больницу

Папа Римский Франциск госпитализирован в Риме

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Папа Римский Франциск госпитализирован в Риме. Об этом пишет Corriere della Sera.

По информации издания, главу католической церкви доставили на скорой в госпиталь Джемелли из-за проблем с сердцем и дыхательной недостаточностью. В пресс-службе Святого престола эту информацию опровергают, заявляя, что понтифик лег в больницу для планового осмотра.

Папе Франциску 86 лет. В молодости понтифик лишился части легкого вследствие респираторного заболевания.

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Марина Совина
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