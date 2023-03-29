Папа Римский попал в больницу

Папа Римский Франциск госпитализирован в Риме

Папа Римский Франциск госпитализирован в Риме. Об этом пишет Corriere della Sera.

По информации издания, главу католической церкви доставили на скорой в госпиталь Джемелли из-за проблем с сердцем и дыхательной недостаточностью. В пресс-службе Святого престола эту информацию опровергают, заявляя, что понтифик лег в больницу для планового осмотра.

Папе Франциску 86 лет. В молодости понтифик лишился части легкого вследствие респираторного заболевания.