Папа Римский попросил прощения у россиян

Папа Римский Франциск обратился к россиянам в Прощеное воскресенье и извинился

Папа Римский Франциск в отмечаемое христианами Прощеное воскресенье обратился к россиянам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирный союз староверов.

В день, когда православные христиане отмечают Прощеное воскресенье, он обратился к людям и попросил прощения, если кого мог обидеть в России. Об этом рассказал поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

Папа Римский призвал россиян и украинцев простить друг друга и сесть за стол переговоров в этот светлый для христианского мира день.

«Папа предлагает русским и украинцам в Прощеное воскресенье простить друг друга, простить все обиды и сесть за переговоры. Христианская добродетель — это взаимопрощение и защита человеческой жизни. Нет такой цели, ради которой можно жертвовать жизнями людей. Он также просит в этот день прощение у всех, кого когда-либо обидел, прежде всего — кого обидел в России», — сообщил Севастьянов.

Ранее стало известно желании Папы Римского встретиться с Владимиром Путиным. Он хотел бы предложить президенту России свой план по урегулированию конфликта России и Запада в Европе.