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07:26, 15 февраля 2023Мир

Стало известно о желании Папы Римского встретиться с Путиным

Севастьянов заявил о желании Папы Римского Франциска обсудить мир в Европе с Путиным
Папа Римский Франциск и Владимир Путин

Папа Римский Франциск и Владимир Путин. Фото: Reuters

Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов заявил, что Папа Римский Франциск хотел бы предложить президенту России Владимиру Путину свой план по урегулированию конфликта России и Запада в Европе. Его слова приводит РИА Новости.

Севастьянов заявил о желании Папы Римского Франциска обсудить мир в Европе с Путиным и подчеркнул, что для переговоров с российским руководством он готов приехать в Москву. «Как бы мне хотелось поехать в Москву и поговорить с Путиным о плане мирного урегулирования в Европе», — написал понтифик в одном из писем.

Ранее понтифик призвал украинского президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров. «Папа считает, что на поле битвы все разговоры ведут в тупик, а не к конструктиву, который может решить проблемы на многие десятилетия», — объяснил Севастьянов.

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Марина Совина
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