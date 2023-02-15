Стало известно о желании Папы Римского встретиться с Путиным

Севастьянов заявил о желании Папы Римского Франциска обсудить мир в Европе с Путиным

Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов заявил, что Папа Римский Франциск хотел бы предложить президенту России Владимиру Путину свой план по урегулированию конфликта России и Запада в Европе. Его слова приводит РИА Новости.

Севастьянов заявил о желании Папы Римского Франциска обсудить мир в Европе с Путиным и подчеркнул, что для переговоров с российским руководством он готов приехать в Москву. «Как бы мне хотелось поехать в Москву и поговорить с Путиным о плане мирного урегулирования в Европе», — написал понтифик в одном из писем.

Ранее понтифик призвал украинского президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров. «Папа считает, что на поле битвы все разговоры ведут в тупик, а не к конструктиву, который может решить проблемы на многие десятилетия», — объяснил Севастьянов.