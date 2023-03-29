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09:32, 29 марта 2023Бывший СССР

Опубликованы уникальные фото татуировок пленных бойцов «Азова»

«Лента.ру» опубликовала фото татуировок пленных бойцов «Азова» с нацистской символикой

В распоряжении «Ленты.ру» оказались фото татуировок пленных бойцов полка Национальной гвардии Украины (НГУ) «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Они опубликованы в материале «Ленты.ру» об истории и идеологии этого подразделения.

На татуировках украинских бойцов часто встречается неонацистская символика и символика украинских националистов. Также можно увидеть неонацистские лозунги, скандинавские руны, популярные у неонацистов, портреты политических лидеров и военачальников Третьего рейха (например, Адольфа Гитлера и Йозефа Геббельса) и таких деятелей украинского националистического движения, как Степан Бандера и Евгений Коновалец.

Исследование посвящено истории зарождения «Азова» из организации «Патриот Украины». В нем подробно разбирается идеология полка, его ритуальная составляющая и роль, которую сыграл «Азов» в ходе вооруженного конфликта в Донбассе.

В материале описывается инфраструктура «азовского движения», созданные «азовцами» общественные организации, включая партию Национальный корпус и международные связи «Азова».

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Алевтина Запольская
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