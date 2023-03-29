Испания пообещала передать Украине первые танки Leopard после Пасхи

El Pais: Испания отправит Украине первые шесть танков Leopard «сразу после Пасхи»

Испания может передать Украине первые шесть танков Leopard уже в середине апреля. Их отремонтировали на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадайра, сейчас на танках проводят учения. Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на источники в испанском правительстве.

После получения боевых сертификатов танки смогут отправить в Польшу, а оттуда — на Украину. Чтобы привести танк в состояние, соответствующее стандартам, требуется потратить несколько тысяч часов на его восстановление. Первую партию боевых машин восстанавливали за всего 4,1 миллиона евро.

Министерство обороны Испании 23 марта рассказывало, что шесть ранее обещанных боевых танков Leopard будут отправлены на Украину в конце текущей недели. Теперь власти уверяют, что Leopard попадут на Украину «сразу после Пасхи».

Также в начале ноября правительство Испании объявило, что отправило Киеву системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide.