Pepsi впервые за 15 лет обновила дизайн логотипа

CNN: Pepsi впервые за 15 лет представила ребрендинг фирменного логотипа

Марка безалкогольных газированных напитков Pepsi изменила свой фирменный логотип, сообщается на сайте телеканала CNN.

28 марта компания Pepsi Co впервые за 15 лет представила ребрендинг. Так, дизайнеры сделали шрифт названия крупнее и расположили в середину круга на белую полосу. Теперь в цветовой гамме обновленного логотипа преобладают темно-синий и черный. «Этот строчный шрифт, выделенный курсивом, и синий цвет немного приглушен… Он не излучает той уверенности и энергии, которые на самом деле представляют бренд», — высказался директор по маркетингу Pepsi Тодд Каплан о старой версии эмблемы.

Также представители компании заявили, что изменения, которые затронули логотип, касаются продвижения линейки газированных напитков без содержания сахара. Поэтому под фирменным кругом будет размещена надпись, оформленная крупным белым шрифтом, Zero sugar.

Продукция с новым дизайном будет продаваться этой осенью в США и Канаде, а в 2024 году — по всему миру.

В 1983 году напиток был представлен под названием «Напиток Брэда» и продавался только в аптеках. В 1898 году переименован в Pepsi-Cola, а в 1961-м сокращен до Pepsi.