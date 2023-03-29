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16:12, 29 марта 2023Россия

Российский министр отвлекся на телефон во время встречи с Путиным

Вице-премьер Чернышенко поговорил по телефону во время встречи Путина с правительством

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отвлекся на телефонный разговор во время онлайн-встречи президента Владимира Путина с правительством. На это обратил внимание Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости.

Как уточняет канал, телефонный звонок раздался в кабинете Чернышенко во время одного из докладов, подготовленных для встречи с Путиным. На записи с трансляции видно, как Чернышенко отвечает на телефон, однако звук выключен, и телефонный разговор министра не мешает проведению совещания.

«В кабинете Чернышенко на встрече Путина с правительством раздался звонок. Важный — судя по тому, что он ответил», — написано в посте журналистов кремлевского пула.

Во время встречи с правительством Путин предупредил о рисках санкций для экономики России. Также глава государства сообщил, что сейчас безработица в стране остается на рекордно низком уровне, однако это не означает, что «все проблемы на рынке труда решены». Например, у президента вызывает вопросы ситуация с качеством рабочих мест и высоким уровнем безработицы в отдельных регионах страны.

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Варвара Кошечкина
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