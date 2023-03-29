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10:18, 29 марта 2023Силовые структуры

ФСБ раскрыла планы осужденного за попытку поджога военкомата россиянина

ФСБ: осужденный за попытку поджога военкомата Попов планировал теракты и вступить в ВСУ

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Житель Ярославской области 22-летний Денис Попов, осужденный на восемь лет за попытку поджога военкомата, планировал совершить теракты и вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, россиянина завербовали в ряды террористической организации для совершения диверсионно-террористических актов на территории России. Выполняя указания кураторов, Попов в соцсетях призывал к совершению преступлений против участников специальной военной операции (СВО). Также он готовил теракты в административных зданиях и на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры.

В июле 2022 года сотрудники ФСБ задержали Попова, когда он намеревался совершить поджог военкомата Угличского района с использованием коктейлей Молотова. При обыске у него дома силовики нашли еще пять бутылок с горючей жидкостью. Попов после задержания раскрыл свои планы и признал вину.

Приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении него вступил в законную силу, отметили в ФСБ. Попов признан виновным в терроризме.

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Любовь Ширижик
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