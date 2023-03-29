Нижегородскую башню украсили в честь 155-летия со дня рождения Горького

Нижегородскую телебашню украсили портретом Максима Горького 28 марта

В честь 155-летия со дня рождения советского писателя и драматурга Максима Горького нижегородская башня включила праздничную иллюминацию с его портретом. О том, как в регионе подготовились к празднованию торжественной даты, со ссылкой на Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр сообщает РИА Новости.

Собеседники агентства уточнили, что главную телебашню региона решили украсить архитектурно-художественной подсветкой. Световое панно башни при этом стилизовали под книжную страницу. На башне также разместили графический портрет Горького.

Согласно задумке, на медиаэкране воспроизвели ряд надписей, таких как «Максим Горький — 155 лет», «Максим Горький — наше культурное достояние» и «Нижний гордится!»

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