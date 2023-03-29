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12:29, 29 марта 2023Бывший СССР

Командир «Ахмата» назвал возможное контрнаступление ВСУ последним для Украины

Командир «Ахмата» Алаудинов: возможное контрнаступление ВСУ станет последним заходом Киева

Фото: Александр Река / ТАСС

Помощник главы Чечни командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) последним для Киева. Об этом он сообщил в эфире «Соловьев Live».

«Это [возможное контрнаступление] уже будет последним заходом для Украины. Потому что больше живой силы у этого государства уже нет», — объяснил он.

Алаудинов также рассказал, что российские войска зафиксировали на западной Украине военную технику, которую Запад передал Киеву. Однако на передовой ее пока не встречали. По его словам, украинская сторона испытывает серьезные проблемы с доставкой и обслуживанием этой техники.

Ранее 29 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев готовит несколько сценариев контрнаступления в Запорожской области. По его словам, речь идет как о сухопутной, так и о десантной операции, связанной с форсированием Днепра в районе Энергодара и Запорожской атомной электростанции.

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Варвара Кошечкина
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