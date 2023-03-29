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11:29, 29 марта 2023Бывший СССР

Рогов рассказал об украинских сценариях контрнаступления в Запорожской области

Рогов заявил, что Киев готовит несколько сценариев контрнаступления в Запорожской области

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Киев готовит несколько сценариев контрнаступления в Запорожской области, считает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам Рогова, речь идет как о сухопутной, так и о десантной операции, связанной с форсированием Днепра в районе Энергодара и Запорожской атомной электростанции.

Политик заявил, что именно с будущим наступлением был связан визит президента Украины Владимира Зеленского в Днепропетровскую область, а также на подконтрольные Киеву территории Запорожской области. Точками подготовки к операции по форсированию Днепра, по словам Рогова, являются города Никополь и Марганец, а сухопутной — Запорожье.

Ранее Рогов сообщил, что в Запорожье прибыло множество иностранных наемников и военнослужащих ВСУ. Он также отметил, что украинские военные используют несколько десятков объектов гражданской инфраструктуры в военных целях.

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Алевтина Запольская
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