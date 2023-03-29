МИД Швеции вызовет российского посла из-за публикации

МИД Швеции вызовет посла России Татаринцева из-за статьи о вступлении страны в НАТО

Российский посол Виктор Татаринцев в ближайшее время будет вызван в МИД Швеции для дачи объяснений по поводу публикации статьи о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщает агентство AFP.

«Министерство иностранных дел вызовет российского посла, чтобы четко осудить эту прозрачную попытку воздействия», — заявил глава шведского МИД Тобиас Билльстрем.

Ранее российский посол опубликовал статью, в которой отметил, что после окончательного вступления Швеции в состав альянса НАТО, то граница западного блока с Россией увеличится в два раза. «Если кому–то до сих пор кажется, что это каким–то образом улучшит защищенность Европы — будьте уверены, новые члены враждебного блока станут легитимной целью для ответных мер со стороны России, в том числе военного характера», — написал Татаринцев.

Ранее советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан прокомментировал нежелание страны ратифицировать членство Швеции в НАТО. Он пояснил, что подобная позиция обусловлена высказываниями шведских политиков.

В частности, советник напомнил о заявлении действующего премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, указавшего ранее, что «для Евросоюза большая часть работы и далее означает подрыв развития Венгрии, оказание давления на венгерское правительство и поддержку все более растущей оппозиции».

