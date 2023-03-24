В Венгрии объяснили причины блокирования вступления Швеции в НАТО

Cоветник премьера Венгрии Орбан сыронизировал, комментируя вступление Швеции в НАТО

Cоветник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан прокомментировал нежелание страны ратифицировать членство Швеции в НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Орбан пояснил, что подобная позиция обусловлена высказываниями шведских политиков. В частности, советник напомнил о заявлении действующего премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, указавшего ранее, что «для Евросоюза большая часть работы и далее означает подрыв развития Венгрии, оказание давления на венгерское правительство и поддержку все более растущей оппозиции».

Кроме того, Орбан также процитировал шведского министра труда и интеграции Йохана Персона, обвинившего в прошлом году власти Венгрии в нарушении принципа верховенства права и раскритиковавшего отказ Будапешта оказывать поддержку Украине. «Доброе утро, Стокгольм!» — подвел итог советник.

Ранее стало известно о намерении Венгрии проголосовать по вопросу членства Финляндии в НАТО 27 марта. Уточняется, что решение по принятию в альянс Швеции будет принято позже.

