Венгрия проголосует за членство Финляндии в НАТО
Венгрия проголосует за членство Финляндии в НАТО 27 марта, решение по Швеции примут позже
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