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18:00, 17 марта 2023Мир

Венгрия проголосует за членство Финляндии в НАТО

Венгрия проголосует за членство Финляндии в НАТО 27 марта, решение по Швеции примут позже

Фото: A. Ortega / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Парламент Венгрии 27 марта проголосует по вопросу членства Финляндии в НАТО, однако решение по принятию в альянс Швеции примут позже, сообщил глава правящей фракции. Цитату приводит Reuters.

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