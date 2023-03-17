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15:45, 17 марта 2023Мир

Турция объявит о согласии на вступление Финляндии в НАТО

Yle: Турция объявит о согласии на вступление Финляндии в НАТО 17 марта

Фото: Olivier Matthys / AP

Власти Турции могут объявить о том, что ратифицируют заявку Финляндии на вступление в НАТО, уже в пятницу, 17 марта. Об этом сообщает издание Yle.

Отмечается, что издание будет вести трансляцию с 15.40 до 18.00 по местному времени (16.40 — 19.00 мск). В ходе трансляции турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся в Финляндии с визитом, объявит о своем решении. Президент Финляндии Саули Ниистё утвердит соответствующее решение на следующей неделе.

Сам генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг еще 10 марта говорил, что Финляндия и Швеция выполнили условия Турции для вступления в НАТО, так что страны должны быть приняты в блок. Ожидается, что ратификация произойдет до президентских выборов в Турции — они назначены на 14 мая. Ратифицировать заявку обеих стран также должно правительство Румынии.

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Виктория Кондратьева
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