Столтенберг вновь призвал принять в НАТО Финляндию и Швецию

Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция выполнили условия Турции для вступления в НАТО

Финляндия и Швеция выполнили условия Турции для вступления в НАТО, страны должны быть приняты в блок. С таким призывом выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает «Интерфакс».

По его словам, Хельсинки и Стокгольм «предприняли беспрецедентные шаги» в ответ на законные обеспокоенности Анкары относительно национальной безопасности.

«Настало время для всех союзников завершить процесс ратификации и приветствовать Финляндию и Швецию в качестве полноправных членов Североатлантического альянса в преддверии предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе», — высказался генсек в ходе третьей консультативной встречи представителей правительств Турции, Финляндии и Швеции в штаб-квартире НАТО.

Ранее глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен предположил, что ратификация Венгрией и Турцией членства страны в НАТО произойдет к запланированному на июль саммиту в Вильнюсе. «Я бы сказал, что финишная черта уже видна, но, возможно, нам еще нужно немного больше терпения», — отметил он.