В Финляндии предположили сроки ратификации членства в НАТО

Глава Минобороны Финляндии Кайкконен заявил о скорой ратификации членства страны в НАТО

Глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен предположил, что ратификация Венгрией и Турцией членства страны в НАТО произойдет в скором времени. Об этом он заявил в интервью с изданием Yle.

По прогнозам министра, это может быть сделано к запланированному на июль саммиту в Вильнюсе. «Я бы сказал, что финишная черта уже видна, но, возможно, нам еще нужно немного больше терпения», — отметил Кайкконен.

В июле 2022 года страны-члены Североатлантического альянса подписали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии. Эти государства станут частью альянса после того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении. В настоящее время членство Финляндии и Швеции в альянсе не ратифицировали только Венгрия и Турция.