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03:13, 9 марта 2023Мир

В Финляндии предположили сроки ратификации членства в НАТО

Глава Минобороны Финляндии Кайкконен заявил о скорой ратификации членства страны в НАТО
Антти Кайкконен

Антти Кайкконен. Фото: Calga Gurdogan / Reuters

Глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен предположил, что ратификация Венгрией и Турцией членства страны в НАТО произойдет в скором времени. Об этом он заявил в интервью с изданием Yle.

По прогнозам министра, это может быть сделано к запланированному на июль саммиту в Вильнюсе. «Я бы сказал, что финишная черта уже видна, но, возможно, нам еще нужно немного больше терпения», — отметил Кайкконен.

В июле 2022 года страны-члены Североатлантического альянса подписали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии. Эти государства станут частью альянса после того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении. В настоящее время членство Финляндии и Швеции в альянсе не ратифицировали только Венгрия и Турция.

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Варвара Кузьмина
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