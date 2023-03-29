Россиянам раскрыли быстрый способ составить стильный образ

Стилистка Юлия Колотун: составить стильный образ можно из базовой одежды нейтральных тонов

Российская стилистка Юлия Колотун раскрыла быстрый способ составить удачный образ. Ее комментарий приводит «Подмосковье сегодня».

Специалистка посоветовала избавиться от предметов гардероба, которые не использовались несколько лет, а также выделить и отложить для себя две категории нарядов: красивые и удобные. При этом на виду следует оставить часто используемые изделия. Что касается магазинов, эксперт порекомендовала остановиться на двух-трех любимых и покупать новые вещи там, чтобы сэкономить время.

Крома того, предпочтительно приобретать базовую одежду нейтральных тонов, к которой можно добавить несколько ярких акцентных изделий. «Качественные материалы и удачный фасон также будут подспорьем, но не стоит покупать вещи, за которыми сложно ухаживать», — заявила собеседница издания.

Ранее в марте имидж-стилист Лирия Холдина назвала россиянкам модные привычки, которые отталкивают окружающих. В первую очередь специалист призвала не злоупотреблять логотипами брендов на одежде. Кроме того, она порекомендовала не перегружать образы деталями.