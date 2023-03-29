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15:20, 29 марта 2023Ценности

Россиянам раскрыли быстрый способ составить стильный образ

Стилистка Юлия Колотун: составить стильный образ можно из базовой одежды нейтральных тонов

Фото: Tahakiro Taguchi / Unsplash

Российская стилистка Юлия Колотун раскрыла быстрый способ составить удачный образ. Ее комментарий приводит «Подмосковье сегодня».

Специалистка посоветовала избавиться от предметов гардероба, которые не использовались несколько лет, а также выделить и отложить для себя две категории нарядов: красивые и удобные. При этом на виду следует оставить часто используемые изделия. Что касается магазинов, эксперт порекомендовала остановиться на двух-трех любимых и покупать новые вещи там, чтобы сэкономить время.

Крома того, предпочтительно приобретать базовую одежду нейтральных тонов, к которой можно добавить несколько ярких акцентных изделий. «Качественные материалы и удачный фасон также будут подспорьем, но не стоит покупать вещи, за которыми сложно ухаживать», — заявила собеседница издания.

Ранее в марте имидж-стилист Лирия Холдина назвала россиянкам модные привычки, которые отталкивают окружающих. В первую очередь специалист призвала не злоупотреблять логотипами брендов на одежде. Кроме того, она порекомендовала не перегружать образы деталями.

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Алина Гостева
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