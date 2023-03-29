Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:15, 29 марта 2023Ценности

Сергей Зверев объяснил невозможность замены иностранных брендов российскими

Сергей Зверев: российские бренды не готовы массово производить одежду по доступным ценам

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Стилист и шоумен Сергей Зверев объяснил невозможность замены иностранных брендов одежды российскими. Его комментарий приводит «Национальная служба новостей».

По словам эксперта, местные марки не были готовы к массовому производству продукции, которая продавалась бы по доступным для потребителей ценам. Так, специалист заявил, что локальные дизайнеры ориентированы на создание штучных предметов гардероба.

«Нужно огромное количество всего: ткани, штат, такие мощности должны быть. Пока, я думаю, к этому не готовы, чтобы занять огромные площади в торговых центрах», — резюмировал Зверев.

Ранее стилист Гоша Карцев предсказал судьбу российских брендов после ухода иностранных марок на фоне ситуации с Украиной. После закрытия зарубежных магазинов появилось много новых торговых точек, открытых местными дизайнерами, однако, по словам специалиста, малая их часть сможет достичь успеха.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Путин предупредил о рисках санкций для экономики России
Стилист назвала россиянкам устаревший тренд в вечерних образах
Звезда КВН назвал проблему современных комиков
Новосибирские ракетчики применили «Листву» на учениях
В петербургском университете запретили ходить на занятия с небритыми ногами
В России задумали ввести новый тип акций
Самолет Минобороны опасно сблизился с бизнес-джетом в небе над Россией
Третье за две недели растерзанное тело нашли на улице российского города
Польша призвала Евросоюз ограничить импорт украинского зерна
Полковника обвинили в поставке неисправной аппаратуры для борьбы с БПЛА в Крыму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.