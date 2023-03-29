Сергей Зверев объяснил невозможность замены иностранных брендов российскими

Сергей Зверев: российские бренды не готовы массово производить одежду по доступным ценам

Стилист и шоумен Сергей Зверев объяснил невозможность замены иностранных брендов одежды российскими. Его комментарий приводит «Национальная служба новостей».

По словам эксперта, местные марки не были готовы к массовому производству продукции, которая продавалась бы по доступным для потребителей ценам. Так, специалист заявил, что локальные дизайнеры ориентированы на создание штучных предметов гардероба.

«Нужно огромное количество всего: ткани, штат, такие мощности должны быть. Пока, я думаю, к этому не готовы, чтобы занять огромные площади в торговых центрах», — резюмировал Зверев.

Ранее стилист Гоша Карцев предсказал судьбу российских брендов после ухода иностранных марок на фоне ситуации с Украиной. После закрытия зарубежных магазинов появилось много новых торговых точек, открытых местными дизайнерами, однако, по словам специалиста, малая их часть сможет достичь успеха.