Стилист Гоша Карцев: российским брендам не удается заместить ушедшие иностранные марки

Стилист Гоша Карцев предсказал судьбу российских брендов после ухода иностранных марок на фоне ситуации с Украиной. Его комментарий приводит «Собака.ru».

После закрытия в стране зарубежных магазинов появилось много новых торговых точек, открытых местными дизайнерами, отметил эксперт. Однако, по словам специалиста, малая их часть сможет достичь успеха. Так, он обратил внимание на однообразный ассортимент и высокие цены на продукцию. «Все наоткрывали магазинов, но многие не справятся — как бизнес фэшн-ретейл должен рассчитываться на несколько лет. Везде продается абсолютно одно и то же: тренчи, костюмы, что-то базовое. У всех одинаковые съемки и одинаковый TikTok. При этом купить качественную белую футболку по цене Uniqlo или H & M нереально. В 12 Storeez она стоит 5600 рублей! Я просто обалдел», — заявил Карцев.

В результате стилист пришел к выводу, что на данном этапе локальным брендам не удается заместить ушедшие марки и закрыть образовавшуюся на российском рынке брешь, удовлетворив потребности покупателей. «При всей моей любви к локальным брендам импортозаместить пока не получается. Выдавать что-то оригинальное или концептуальное тоже пока боятся», — пояснил он.

В декабре 2022 года Гоша Карцев в беседе с коллегой Александром Роговым оценил наряд американской актрисы Шэрон Стоун на Международном кинофестивале на Красном море, который проходил в Саудовской Аравии с 1 по 10 декабря. Так, звезда появилась на красной дорожке в розовом костюме, который состоял из расклешенных брюк и объемного пиджака. Карцев высмеял наряд артистки, заявив, что он похож на костюм российского певца Николая Баскова.