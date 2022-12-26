Стилист Карцев высмеял наряд Шэрон Стоун со словами «в костюме Баскова»

Стилист Гоша Карцев высмеял наряд Шэрон Стоун на красной дорожке кинофестиваля

Российский стилист Гоша Карцев в беседе с коллегой Александром Роговым оценил наряд американской актрисы Шэрон Стоун на Международном кинофестивале на Красном море, который проходил в Саудовской Аравии с 1 по 10 декабря. Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале Rogov Live.

Звезда появилась на красной дорожке в розовом костюме, который состоял из расклешенных брюк и объемного пиджака. При этом одежда была украшена кристаллами и торчащими в разные стороны тонкими перьями. Знаменитость дополнила образ черной водолазкой и босоножками на массивной платформе.

Карцев высмеял наряд артистки, заявив, что он похож на костюм российского певца Николая Баскова. «Она сама не поняла, что происходит. (...) Вот это мода пошла», — заявил стилист. «Шэрон Стоун в червях. (...) Жакет плохо сидит, он не подходит по росту. Мне нравится сочетание черного с розовым, но почему здесь эта растянутая водолазка?» — прокомментировал в свою очередь фото актрисы Рогов.

Ранее в декабре Рогов в беседе с Карцевым оценил наряд российского певца Филиппа Киркорова на красной дорожке фразой «смеяться неприлично».