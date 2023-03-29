В российском городе ввели режим повышенной готовности

В Иркутске с 29 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводков

В Иркутске со среды, 29 марта, действует режим повышенной готовности. О его введении сообщается на сайте администрации российского города.

«Этой зимой выпало значительно больше снега, чем обычно, поэтому существуют риски подтопления. Мы постоянно на связи с главами округов, они оперативно реагируют на обращения жителей», — приводятся слова первого заместителя мэра Иркутска Андрея Южанова.

Глава города Руслан Болотов поручил руководителям городских округов держать на контроле ситуацию с паводками. Для предотвращения ледовых заторов специалисты пропаривают русла рек.

Ранее режим повышенной готовности объявили в Благовещенске Амурской области. В городе повысился уровень грунтовых вод.