Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:33, 29 марта 2023Россия

В российском городе ввели режим повышенной готовности

В Иркутске с 29 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы паводков

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Иркутске со среды, 29 марта, действует режим повышенной готовности. О его введении сообщается на сайте администрации российского города.

«Этой зимой выпало значительно больше снега, чем обычно, поэтому существуют риски подтопления. Мы постоянно на связи с главами округов, они оперативно реагируют на обращения жителей», — приводятся слова первого заместителя мэра Иркутска Андрея Южанова.

Глава города Руслан Болотов поручил руководителям городских округов держать на контроле ситуацию с паводками. Для предотвращения ледовых заторов специалисты пропаривают русла рек.

Ранее режим повышенной готовности объявили в Благовещенске Амурской области. В городе повысился уровень грунтовых вод.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Путин предупредил о рисках санкций для экономики России
Дефицит российского бюджета достиг четырех триллионов рублей
На Украине решили улучшить мобилизацию
Глюкоза раскрыла свой вес в посте о режиме питания
Страховое покрытие пенсий в России увеличат в мае
В акватории Черного моря замечен самолет-разведчик НАТО
«Росэнергоатом» поддержал позицию МАГАТЭ по ЗАЭС
В российском городе ввели режим повышенной готовности
Названы самые популярные профессии среди ипотечников
Илон Маск и более тысячи экспертов призвали приостановить обучение нейросетей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.