В российском городе ввели режим повышенной готовности

В Благовещенске Амурской области ввели режим повышенной готовности из-за грунтовых вод

В городе Благовещенск Амурской области ввели режим повышенной готовности, так как грунтовые воды повысились. Об этом сообщается на сайте администрации российского города.

Там уточняется, что грунтовые воды вышли на улице Песчаная. «На улице Песчаной рабочие и спецтехника ГСТК провели работы по очистке водоотводных канав для отвода грунтовых вод, пропарке труб. Выполнено грейдирование с обваловкой проезжей части», — сообщили в администрации.

Там добавили, что оперативные службы города вывозят скопившийся лед, подчеркнув, что ситуация находится на контроле.

Ранее в Чугуевском муниципальном округе Приморского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за нападения собак. До этого в Николаевском районе Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации районного значения из-за циклона.