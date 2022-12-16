Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:03, 16 декабря 2022Россия

В части российского региона ввели режим ЧС

Дегтярев сообщил о введении режима ЧС в одном из районов Хабаровского края из-за циклона

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Николаевском районе Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации районного значения. Об этом сообщил губернатор российского региона Михаил Дегтярев в Telegram-канале.

«Снегопадом и ветром повреждены кровли и остекление в 4 населенных пунктах в 14 образовательных учреждениях и 3 многоквартирных домах. Восстановительные работы уже идут», — написал глава региона.

Он добавил, что без света остаются два населенных пункта, аэропорт Николаевска-на-Амуре закрыт из-за погодных условий. Помимо этого, на автодороге Селихино-Николаевск введены частичные ограничения.

На Хабаровский край обрушился циклон с западной части страны, который принес сильный снег и ветер, в некоторых районах выпало от трети до половины месячной нормы осадков. Впоследствии циклон уйдет из региона и переместится на Камчатку, прогнозируют синоптики.

Ранее в Магадане ввели режим ЧС в связи со снежными заносами и неблагоприятной погодой. В мэрии Магадана сообщили, что все городские службы перевели на усиленный режим работы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал единственный способ завершить конфликт на Украине
Семьям погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае выплатят компенсации
Россиянина осудили на 10,5 года за убийство знакомого во время лесозаготовки
В Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу
Российские учителя пожаловались на перегруженность отчетностью
США обсудят с ЕС ужесточение антироссийских санкций
Названа безопасная для здоровья порция красной икры
Поставки ноутбуков в Россию упали на 65 процентов
Более десяти человек погибло в результате оползня в Малайзии
Украинский суд продлил арест экс-главы «Мотор-Сич»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.