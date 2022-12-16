В части российского региона ввели режим ЧС

Дегтярев сообщил о введении режима ЧС в одном из районов Хабаровского края из-за циклона

В Николаевском районе Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации районного значения. Об этом сообщил губернатор российского региона Михаил Дегтярев в Telegram-канале.

«Снегопадом и ветром повреждены кровли и остекление в 4 населенных пунктах в 14 образовательных учреждениях и 3 многоквартирных домах. Восстановительные работы уже идут», — написал глава региона.

Он добавил, что без света остаются два населенных пункта, аэропорт Николаевска-на-Амуре закрыт из-за погодных условий. Помимо этого, на автодороге Селихино-Николаевск введены частичные ограничения.

На Хабаровский край обрушился циклон с западной части страны, который принес сильный снег и ветер, в некоторых районах выпало от трети до половины месячной нормы осадков. Впоследствии циклон уйдет из региона и переместится на Камчатку, прогнозируют синоптики.

Ранее в Магадане ввели режим ЧС в связи со снежными заносами и неблагоприятной погодой. В мэрии Магадана сообщили, что все городские службы перевели на усиленный режим работы.