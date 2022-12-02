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07:23, 2 декабря 2022Россия

В российском городе ввели режим ЧС

В МЧС сообщили, что власти Магадана ввели режим ЧС в городе из-за снежных заносов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Магадане ввели режим чрезвычаной ситуации (ЧС) в связи со снежными заносами и неблагоприятной погодой. Об этом сообщил начальник регионального управления МВД Любомир Муха, его цитирует РИА Новости.

«В Магадане введен режим ЧС местного уровня реагирования. Чрезвычайная ситуация связана с расчисткой снега на территории. Проводятся работы по расчистке, задействованы силы и средства территориальной подсистемы РСЧС», — заявил Муха.

В мэрии Магадана сообщили, что все городские службы перевели на усиленный режим работы. В частности, рабочие, машинисты, водители самосвалов и погрузчиков отзываются из отпусков для ликвидации последствий погодных условий.

Ранее в Иркутской области из-за морозов и роста числа бытовых пожаров ввели режим повышенной готовности — он продлится до 5 декабря. Губернатор региона Игорь Кобзев рассказал, что в ближайшее время местами столбики термометров опустятся до 32 градусов ниже нуля.

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Анастасия Шейкина
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