В части российского региона ввели режим ЧС из-за нападений собак

В одном из округов Приморского края ввели режим ЧС из-за нападений собак

В Чугуевском муниципальном округе Приморского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за нападения собак. Об этом сообщает администрация муниципалитета в Telegram-канале.

Подобное решение было принято заседанием штаба комиссии по ЧС. В него входили представители администрации, МЧС, полиции, ветеринарной и коммунальной службы, а также сотрудники прокуратуры.

«Также члены штаба приняли решение заключить договор без проведения аукционных процедур с ООО "Аристократ" на отлов в кратчайшие сроки безнадзорных животных с территории Чугуевского округа», — говорится в сообщении администрации.

В частности, об агрессивном поведении собак на этой территории сообщала прокуратура российского региона на cайте. Тогда животные напали стаей на трех школьников. Глава Чугуевского округа Приморья Денис Денемев заявил, что за декабрь в округе отловили 66 собак — их чипировали, стерилизовали и вернули обратно.

Ранее в Николаевском районе Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации районного значения. Губернатор региона Михаил Дегтярев уточнил, что без света остаются два населенных пункта, аэропорт Николаевска-на-Амуре был закрыт из-за погодных условий. Помимо этого, на автодороге Селихино-Николаевск введены частичные ограничения.

