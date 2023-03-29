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13:32, 29 марта 2023Забота о себе

Дерматолог предупредила об опасности зудящих родинок

Дерматолог Антонова: родинка может чесаться из-за хронических болезней и рака

Фото: Albina Gavrilovic / Shutterstock / Fotodom

Зуд и жжение в области родинок могут говорить о развитии серьезных заболеваний, рассказала дерматолог-онколог Ольга Антонова. Об опасности зудящих родинок она предупредила в беседе с «Москвой 24».

По словам дерматолога, родинка может чесаться из-за механического раздражения кожи после соприкосновения с поверхностями одежды или обуви, из-за шелушения после похода в бассейн или из-за аллергии. Кроме того, продолжила Антонова, зуд родинки может быть связан с дерматитом, псориазом, герпесом, а также обострением хронических болезней: застоя желчи или сахарного диабета.

Специалист предупредила, что иногда родинки могут чесаться и из-за рака. «Зуд, жжение, покалывание в области родинки могут быть симптомами ее перерождения в злокачественную опухоль. Поэтому лучшим решением станет не самолечение, а поход к дерматологу», — предостерегла она. По словам врача, поводом для обследования могут стать изменение формы и цвета родинки, ее рост, наличие трещин и язвочек на поверхности родинок и их кровоточивость.

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Ранее Ольга Антонова объяснила опасность появления голубых родинок на теле. По ее словам, появление голубого невуса — доброкачественного образования на коже — может грозить развитием меланомы.

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Александра Лисица
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Дерматолог предупредила об опасности зудящих родинок
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