Индонезийский профессор вступился за отдыхающих на Бали россиян

Профессор Ньоман Сукмарида заявил, что многие россияне на Бали ведут себя как полагается

Профессор факультета туризма Университета Удаяна на Бали Ньоман Сукмарида отреагировал на критику властей в адрес россиян и вступился за них. Свое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.

По словам Сукмариды, многие отдыхающие из России ведут себя как полагается и не нарушают законы Индонезии, однако средства массовой информации не обращают на это внимания. Он также уточнил, что в разных районах Бали статистика правонарушений со стороны российских туристов меняется. К примеру, в Чангу много нелегально работающих граждан из РФ.

Профессор заявил, что после пандемии Бали стал доступен не только людям с хорошим заработком, но и среднему классу, а также тем, кто пытается избежать мобилизации на родине. «Это совсем другая категория туристов, мы еще не привыкли к ней, а они к нам», — объяснил Сукмарида.

Он также высказался против запрета на аренду мопедов для туристов. По его словам, такое решение может негативно отразиться на бизнесе местных жителей. Кроме того, с личным транспортным средством путешественники самостоятельно исследуют остров, что тоже помогает туризму, заключил профессор.

В марте с Бали начали депортировать российских туристов, нарушающих законы и нелегально оказывающих услуги другим отдыхающим. Власти популярного курортного острова признались, что следят за туристами в соцсетях, чтобы вычислить, кто из них занимается незаконной деятельностью. Кроме того, на Бали заговорили об ужесточении визовых требований для россиян, а также о запрете на аренду скутеров.