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19:05, 29 марта 2023Путешествия

Индонезийский профессор вступился за отдыхающих на Бали россиян

Профессор Ньоман Сукмарида заявил, что многие россияне на Бали ведут себя как полагается

Фото: Nick Fewings / Unslash

Профессор факультета туризма Университета Удаяна на Бали Ньоман Сукмарида отреагировал на критику властей в адрес россиян и вступился за них. Свое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.

По словам Сукмариды, многие отдыхающие из России ведут себя как полагается и не нарушают законы Индонезии, однако средства массовой информации не обращают на это внимания. Он также уточнил, что в разных районах Бали статистика правонарушений со стороны российских туристов меняется. К примеру, в Чангу много нелегально работающих граждан из РФ.

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Профессор заявил, что после пандемии Бали стал доступен не только людям с хорошим заработком, но и среднему классу, а также тем, кто пытается избежать мобилизации на родине. «Это совсем другая категория туристов, мы еще не привыкли к ней, а они к нам», — объяснил Сукмарида.

Он также высказался против запрета на аренду мопедов для туристов. По его словам, такое решение может негативно отразиться на бизнесе местных жителей. Кроме того, с личным транспортным средством путешественники самостоятельно исследуют остров, что тоже помогает туризму, заключил профессор.

В марте с Бали начали депортировать российских туристов, нарушающих законы и нелегально оказывающих услуги другим отдыхающим. Власти популярного курортного острова признались, что следят за туристами в соцсетях, чтобы вычислить, кто из них занимается незаконной деятельностью. Кроме того, на Бали заговорили об ужесточении визовых требований для россиян, а также о запрете на аренду скутеров.

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Зарина Дзагоева
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