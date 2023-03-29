Россия отменит роуминг c Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 году

«Ведомости»: Россия отменит роуминг c Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 году

Россия отменит международный сотовый роуминг c Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 году. Об этом пишут «Ведомости».

Издание сослалось на приложение к запросу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), направленное в адрес всех крупных мобильных операторов союзных государств и Минэкономразвития России. В нем говорится, что Россия готова отменить роуминг со странами, входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Ранее Еврокомиссия предложила в рамках соглашения об ассоциации Евросоюза (ЕС) и Украины обеспечить приезжающих в европейское сообщество украинцев бесплатным роумингом.