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15:35, 29 марта 2023Мир

В акватории Черного моря замечен самолет-разведчик НАТО

Flightradar24: самолет радиоразведчик НАТО EP-3E замечен в акватории Черного моря

Фото: Artem Bryzgalov / Unsplash

Над воздушным пространством Румынии и акваторией Черного моря замечен самолет радиоразведчик НАТО Lockheed EP-3E Aries II, который приписан к воздушной базе ВМС США на острове Крит. На данный момент он предположительно выполняет мероприятия по радиотехнической разведке в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом свидетельствуют данные сайта мониторинга воздушных судов Flightradar24.

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Виктория Кондратьева
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