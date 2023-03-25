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14:39, 25 марта 2023Мир

Американский разведывательный самолет заметили у берегов Румынии

Flightradar зафиксировал американский Lockheed EP-3E Aries II у берегов Румынии

Фото: Reuters

Американский самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия заметили у берегов Румынии. Об этом в субботу, 25 марта, «Ленте.ру» стало известно из данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно информации портала, самолет радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E Aries II с позывным LA59 вылетел из греческого города Ханья и в данный момент курсирует у Румынии.

Накануне, 24 марта, крупный стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании и два многоцелевых истребителя четвертого поколения заметили в акватории Черного моря у берегов Крыма.

Начало маршрута Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным RRR7224 не прослеживается, однако известно, что около 17:30 по московскому времени он сделал круг над побережьем Румынии, а затем выдвинулся в восточном направлении.

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Варвара Кошечкина
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