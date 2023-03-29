В ЛНР заявили об активизации применения западного РСЗО на луганском направлении

Марочко заявил, что бойцы ВСУ стали чаще применять западные РСЗО на луганском направлении

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще применять западные реактивные системы залпового огня (РСЗО) в зоне ответственности 2-го Армейского корпуса Минобороны на луганском направлении. Об активизации РСЗО сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«ВФУ (вооруженные формирования Украины) за последнее время усилили применение систем залпового огня производства США HIMARS», — заявил он.

Марочко отметил, что украинские военные пытаются ударить по прифронтовым районам и отдаленным от линии боевого соприкосновения населенным пунктам ЛНР. По его словам, благодаря слаженным действиям подразделений противовоздушной обороны (ПВО) большая часть ракет HIMARS, выпущенных ВСУ по территории республики, перехватывается и уничтожается.

Ранее Марочко заявил, что украинская армия минирует берег реки Оскол в Харьковской области южнее Купянска. Как он утверждает, в этот район прибывают дополнительные инженерные подразделения ВСУ, военные устанавливают минные заграждения и оборудуют укрепленные районы.