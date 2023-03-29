В ЛНР заявили об активизации применения западного РСЗО на луганском направлении
Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще применять западные реактивные системы залпового огня (РСЗО) в зоне ответственности 2-го Армейского корпуса Минобороны на луганском направлении. Об активизации РСЗО сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.
«ВФУ (вооруженные формирования Украины) за последнее время усилили применение систем залпового огня производства США HIMARS», — заявил он.
Марочко отметил, что украинские военные пытаются ударить по прифронтовым районам и отдаленным от линии боевого соприкосновения населенным пунктам ЛНР. По его словам, благодаря слаженным действиям подразделений противовоздушной обороны (ПВО) большая часть ракет HIMARS, выпущенных ВСУ по территории республики, перехватывается и уничтожается.
Ранее Марочко заявил, что украинская армия минирует берег реки Оскол в Харьковской области южнее Купянска. Как он утверждает, в этот район прибывают дополнительные инженерные подразделения ВСУ, военные устанавливают минные заграждения и оборудуют укрепленные районы.