Санду высказалась о влиянии конфликта в Приднестровье на евроинтеграцию Молдавии

Глава Молдавии Санду: конфликт в ПМР не является препятствием для евроинтеграции страны

Конфликт в Приднестровье не является препятствием для евроинтеграции Молдавии. Об этом заявила глава республики Майя Санду в интервью телеканалу Vocea Basarabiei.

«Разумеется, Кишинев хочет полноценной интеграции в Европейский союз, включая Левобережье Днестра», — отметила молдавский лидер. По ее словам, Приднестровье экономически интегрируется с европейским рынком, что упростит ситуацию.

Санду добавила, что переговорный процесс по урегулированию конфликта застопорился. Она указала, что сейчас невозможно определить сроки окончательной реинтеграции Кишинева и Тирасполя. «На данный момент мы находимся в сложном геополитическом положении», — заявила президент, добавив, что все зависит от того, как будут разворачиваться события на Украине.

Ранее вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции Олег Серебрян назвал невозможным проведение переговоров по урегулированию Приднестровского конфликта в формате «5+2». Он отметил, что переговорный процесс будет возобновлен только после нормализации отношений между Россией и Украиной.