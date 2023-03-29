Порнозвезда раскрыла реакцию отца на ее работу

Порнозвезда Сараи Минкс рассказала, что ее отец плакал, узнав о ее работе

Американская порноактриса Сараи Минкс (Sarai Minx) рассказала, что ее отцу было сложно принять новость о том, что она работает в индустрии контента для взрослых. Реакцию родителя на выбор своей деятельности она раскрыла в беседе с Daily Star.

28-летняя Минкс отметила, что за несколько лет до того как начать карьеру в порно, она переехала в штат Флорида, в то время как ее родители остались жить в Вирджинии. На новом месте жительства девушка танцевала стриптиз, а затем, когда ей исполнилось 23 года, начала сниматься в фильмах для взрослых.

Порнозвезда заблаговременно рассказала матери о своем решении, однако отцу стало известно о нем, только когда контент с участием девушки уже был опубликован. По словам Минкс, он плакал, после того как узнал о выборе дочери. «Отец хотел, чтобы я вернулась домой и мы во всем разобрались. Но я говорила, что просто хочу этим заниматься. Ему было сложно понять, почему я решила делать что-то подобное», — поделилась девушка.

Минкс добавила, что год назад решила уйти из порно, так как не захотела превращать съемки в фильмах для взрослых в карьеру.

Ранее известный порноактер Деймон Дайс рассказал, что большинство звезд индустрии практически не едят перед съемками. Он объяснил это желанием избежать неприятных ощущений во время съемочного процесса.