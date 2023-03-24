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07:58, 24 марта 2023Интернет и СМИ

Известный порноактер раскрыл секрет съемок фильмов для взрослых

Звезда порно Деймон Дайс рассказал, что перед съемками большинство актеров почти не едят

Кадр: Pillow Talk / YouTube

Известный американский порноактер и предприниматель Деймон Дайс (Damon Dice, настоящее имя — Стефан Баррик) раскрыл секрет работы в индустрии. В подкасте Pillow Talk, запись которого доступна на YouTube, он рассказал, что большинство актеров почти не едят перед съемками фильмов для взрослых.

По словам Дайса, после работы он обычно ест или спит. «Многие из нас особо не едят перед съемками, потому что иначе ты чувствуешь, как еда ворочается у тебя в животе, в то время как ты быстро двигаешься», — объяснил звезда порно. Он сравнил съемки в фильмах для взрослых с занятиями спортом, отметив, что перед тренировкой люди, как правило, тоже не наедаются.

Дайс в 2011 году окончил университет Восточной Каролины, а в 2014 году начал работать в порно. Перед приходом в индустрию он также снимался со своей девушкой в откровенных веб-трансляциях.

Ранее сообщалось, что коллега Дайса по индустрии, актриса Чери Девилль рассказала, сколько партнеров у нее было за годы съемок в фильмах для взрослых. Она также описала свой график работы и любимые занятия после съемок.

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Олег Давыдов
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