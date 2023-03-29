Сенат США выступил за отмену права властей на применение силы в Ираке

Сенат проголосовал за аннулирование полномочий властей США на применение оружия в Ираке

Сенат США в среду, 29 марта, одобрил законопроект об отмене права администрации применять военную силу на территории Ирака. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект аннулирует полномочия, предоставленные Белому дому в 1991 и 2000 годах перед американскими военными кампаниями в Ираке. На данный момент инициативу поддержали 66 сенаторов, однако голосование еще не завершено.

Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани оценил необходимость присутствия иностранных войск в стране. По его словам, в настоящее время это не требуется. «Наши друзья в Вашингтоне понимают это», — добавил премьер.