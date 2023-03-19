Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:57, 19 марта 2023Мир

Премьер Ирака оценил необходимость присутствия иностранных военных в стране

Премьер Ирака ас-Судани заявил, что страна не нуждается в присутствии иностранных военных
Мухаммед ас-Судани

Мухаммед ас-Судани. Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в эфире телеканала Al Jazeera оценил необходимость присутствия иностранных военных в стране, отметив, что на сегодняшний день это не требуется.

«Мы не нуждаемся в присутствии боевых подразделений иностранных войск в Ираке, и наши друзья в Вашингтоне понимают это», — заявил он.

Ас-Судани пообещал, что вскоре все вооруженные группировки сдадут оружие, и в республике не останется владельцев оружия, неподконтрольных государству.

Ранее министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн на пресс-конференции в Брюсселе рассказал о планах республики инвестировать в разработку газовых месторождений. Он также добавил, что страна изъявила желание в будущем поставлять газ в европейские страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о готовности России мирно урегулировать конфликт на Украине
Президент России рассказал о будущем мирного урегулирования ситуации на Украине
Путин написал статью о российско-китайских отношениях
Путин осудил односторонние санкции Запада
Путин выразил обеспокоенность попытками подорвать ядерную безопасность
Путин заявил о попытке НАТО придать своей деятельности глобальный охват
Путин заявил об отчаянном стремлении Запада вернуть утрачиваемое господство
В Госдуме предупредили Польшу о конфликте с Россией
Названа лидирующая на выборах в Казахстане партия
Премьер Ирака оценил необходимость присутствия иностранных военных в стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.