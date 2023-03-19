Премьер Ирака оценил необходимость присутствия иностранных военных в стране

Премьер Ирака ас-Судани заявил, что страна не нуждается в присутствии иностранных военных

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в эфире телеканала Al Jazeera оценил необходимость присутствия иностранных военных в стране, отметив, что на сегодняшний день это не требуется.

«Мы не нуждаемся в присутствии боевых подразделений иностранных войск в Ираке, и наши друзья в Вашингтоне понимают это», — заявил он.

Ас-Судани пообещал, что вскоре все вооруженные группировки сдадут оружие, и в республике не останется владельцев оружия, неподконтрольных государству.

Ранее министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн на пресс-конференции в Брюсселе рассказал о планах республики инвестировать в разработку газовых месторождений. Он также добавил, что страна изъявила желание в будущем поставлять газ в европейские страны.