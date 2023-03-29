Блогерша показала способ носить дешевые серьги без аллергии и боли

TikTok-блогерша Аниса: носить дешевые серьги без аллергии и боли можно с помощью вазелина

Блогерша Аниса показала в TikTok способ, с помощью которого можно носить дешевые серьги без аллергии и боли.

Пользовательница сети с никнеймом @anisasaneah, чей блог насчитывает 45,8 тысяч подписчиков, рассказала, что использует одно средство, когда ее уши становятся очень чувствительными из-за бижутерии, сделанной не из серебра или золота. Так, Аниса посоветовала нанести слой вазелина на штифт серьги (прямая часть изделия, которая вставляется в проколотую мочку уха — прим. «Ленты.ру»). «Это создаст защитный барьер и предотвратит раздражение», — пояснила она.

Видео стало вирусным, набрав более 3,1 миллиона просмотров. Зрители поблагодарили блогершу за рекомендацию, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Я попробую это! Серьги из магазина Shein буквально рвут мои уши», «Огромное спасибо! Наконец-то начну носить серьги без боли», «Это просто гениально!» — высказывались они.

В феврале тиктокерша показала неожиданный способ носить серьги-гвоздики и смутила пользователей сети.