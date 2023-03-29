54-летняя Дженнифер Энистон вышла в свет в откровенном платье без бюстгальтера

54-летняя Дженнифер Энистон пришла в кинотеатр в откровенном платье без бюстгальтера

Американская актриса и продюсер Дженнифер Энистон вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Отмечается, что 54-летняя знаменитость посетила кинотеатр Regency Village Theatre в Лос-Анджелесе в рамках премьеры нового детектива с ее участием под названием «Убийство в Париже». На мероприятие она надела полупрозрачное серебристое платье длины мини, сквозь которое просвечивала грудь без бюстгальтера. Кроме того, звезда распустила волосы, сделала макияж, использовав тушь для ресниц, румяна и нюдовую помаду, и дополнила образ босоножками на высоких каблуках.

Компанию Энистон составил партнер по фильму — 56-летний Адам Сэндлер. Артист появился на публике в более неформальном образе, который состоял из толстовки, кроссовок и брюк.

В ноябре 2022 года Дженнифер Энистон показала внешность без макияжа на новой фотографии в социальной сети. Звезда сериала «Друзья» поделилась постом, в котором показала способ уложить кудрявые волосы, используя продукцию собственного бренда LolaVie.