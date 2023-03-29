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13:41, 29 марта 2023Силовые структуры

СКР проверит слова украинского политика о сжигании храмов Московской патриархии

СКР проверит слова националиста Корчинского о сжигании храмов Московской патриархии

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Следователи дадут правовую оценку словам украинского политического деятеля, одного из идеологов украинского национализма Дмитрия Корчинского о сжигании храмов Московской патриархии. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России (СКР).

Вместе с храмами Корчинский также призвал уничтожать книги и иконы. Помимо этого, сотрудники СКР изучат инцидент с поджогом храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Тернопольской области Украины. Там неизвестные разбили окно и забросили внутрь горючее.

Ранее стало известно, что украинские власти выселят монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры 30 марта.

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Владимир Шарапов
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