СКР проверит слова украинского политика о сжигании храмов Московской патриархии

СКР проверит слова националиста Корчинского о сжигании храмов Московской патриархии

Следователи дадут правовую оценку словам украинского политического деятеля, одного из идеологов украинского национализма Дмитрия Корчинского о сжигании храмов Московской патриархии. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России (СКР).

Вместе с храмами Корчинский также призвал уничтожать книги и иконы. Помимо этого, сотрудники СКР изучат инцидент с поджогом храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Тернопольской области Украины. Там неизвестные разбили окно и забросили внутрь горючее.

Ранее стало известно, что украинские власти выселят монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры 30 марта.