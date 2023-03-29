Иск о замене слова «мэр» русским аналогом приняли в суде

Ярославский областной суд принял иск экс-депутата о замене слова «мэр» русским аналогом

Ярославский областной суд принял иск о замене слова «мэр» русским аналогом. Об этом сообщает пресс-секретарь суда Ольга Козлова, ее слова приводит РИА Новости.

По словам Козловой, иск будет рассмотрен 20 апреля 2023 года.

Агентство уточняет, что истцом является экс-депутат Александр Симон. Кроме замены «мэра», он предлагает суду изучить возможность отказа от таких слов, как «мэрия» и «муниципалитет».

Бывший депутат в своем иске ссылается на принятый ранее закон о защите русского языка от излишних заимствований. Этот закон ограничивает использование иностранных слов, за исключением не имеющих аналогов в русском языке. Принятие закона, по мнению его авторов, позволит повысить общий уровень грамотности граждан, корректность использования русского языка, а также обеспечит контроль за качеством подготовки словарей и справочников.

Документ был внесен в Госдуму правительством России 26 октября 2022 года и одобрен нижней палатой парламента 16 февраля 2023 года, а Советом Федерации — 22 февраля. Президент подписал его 28 февраля.