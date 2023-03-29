Жители Европы начали поиск в ЛНР тел погибших родственников

Советник Пасечника Сорока: жители Украины и Европы ищут в ЛНР тела погибших родственников

К властям Луганской народной республики (ЛНР) обращаются жители Украины и европейских стран с просьбами помочь с поиском тел погибших во время боевых действий родственников. Об этом сообщила РИА Новости советник врио главы ЛНР Леонида Пасечника Анна Сорока.

По ее словам, с начала специальной военной операции России на Украине не территории ЛНР были обнаружены тела около 2,5 тысячи мирных жителей. «В ходе боев украинские военные применяли тактику ковровых бомбардировок, поэтому много стихийных могил», — уточнила Сорока.

Она добавила, что большое количество обращений с просьбой найти родных и увековечить память погибших, а также достойно захоронить их поступает из России, Белоруссии и с Украины. Кроме того, звонки поступают из стран Евросоюза, к примеру, из Польши и Литвы. «Очень много обращений к нам на горячую линию поступает», — отметила Сорока.

В сентябре 2022 года стало известно, что из стихийных захоронений в городе Рубежное извлекли останки 283 мирных жителей, погибших в результате боевых действий. По предварительным данным, в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном и Попасной около 1,5 тысячи подобных стихийных захоронений.