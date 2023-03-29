Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:59, 29 марта 2023Россия

Анонсировано совещание Путина с правительством

Песков заявил, что 29 марта президент Путин проведет совещание с правительством
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин в среду, 29 марта, проведет большое совещание с членами правительства. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он напомнил, что это совещание должно было пройти 16 марта, но его перенесли из загруженности графика главы государства. «Чтобы в глубокой ночи не проводить», — пояснил пресс-секретарь Путина.

Он добавил также, что в открытой части ожидается «достаточно объемное» выступление президента и доклады первого вице-премьера Андрея Белоусова, вице-премьера Татьяны Голиковой и главы Минфина Антона Силуанова.

16 марта стало известно, что Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию. В список вошли 12 пунктов, часть из которых разбита на подпункты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о попытке прорыва диверсантов ВСУ в Брянскую область
Лавров заявил об участии НАТО в конфликте на стороне Украины
В Киеве предложили переименовать станцию метро «Минская»
В сети появились снимки Ким Кардашьян в купальнике без фотошопа
Пригожин заявил об уничтожении украинской армии в битве за Артемовск
Белоруссия ввела госрегулирование цен и стала лидером по их росту
СКР проверит слова украинского политика о сжигании храмов Московской патриархии
Зафиксирована одна из крупнейших черных дыр
Песков не стал комментировать приговор за дискредитацию жителю Тульской области
Женщина уснула в неудобной позе и едва не лишилась ног
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.