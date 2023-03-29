Анонсировано совещание Путина с правительством

Песков заявил, что 29 марта президент Путин проведет совещание с правительством

Президент России Владимир Путин в среду, 29 марта, проведет большое совещание с членами правительства. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он напомнил, что это совещание должно было пройти 16 марта, но его перенесли из загруженности графика главы государства. «Чтобы в глубокой ночи не проводить», — пояснил пресс-секретарь Путина.

Он добавил также, что в открытой части ожидается «достаточно объемное» выступление президента и доклады первого вице-премьера Андрея Белоусова, вице-премьера Татьяны Голиковой и главы Минфина Антона Силуанова.

16 марта стало известно, что Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию. В список вошли 12 пунктов, часть из которых разбита на подпункты.