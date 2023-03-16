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16:51, 16 марта 2023Россия

Путин утвердил список поручений по реализации послания Федеральному собранию

Президент Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации его послания Федеральному собранию, оглашенного 21 февраля. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В список вошли 12 пунктов, часть которых разбита на подпункты. Поручения адресованы правительству и другим органам власти, а также Банку России. Кроме того, перечень содержит рекомендации для парламента и региональных властей.

Путин огласил послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. В ходе обращения глава государства озвучил ряд задач, стоящих перед страной. Кроме того, президент объявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Как утверждает ВЦИОМ, послание президента Путина Федеральному собранию положительно оценили более 80 процентов россиян. 74 процента респондентов выразили мнение, что все поднятые вопросы были значимыми, а еще 78 процентов опрошенных назвали речь главы государства искренней.

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Константин Лысяков
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