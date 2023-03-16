Путин утвердил список поручений по реализации послания Федеральному собранию

Президент Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации его послания Федеральному собранию, оглашенного 21 февраля. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В список вошли 12 пунктов, часть которых разбита на подпункты. Поручения адресованы правительству и другим органам власти, а также Банку России. Кроме того, перечень содержит рекомендации для парламента и региональных властей.

Путин огласил послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. В ходе обращения глава государства озвучил ряд задач, стоящих перед страной. Кроме того, президент объявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Как утверждает ВЦИОМ, послание президента Путина Федеральному собранию положительно оценили более 80 процентов россиян. 74 процента респондентов выразили мнение, что все поднятые вопросы были значимыми, а еще 78 процентов опрошенных назвали речь главы государства искренней.