Раскрыто отношение россиян к посланию президента Федеральному собранию

ВЦИОМ: 82% россиян назвали послание Путина Федеральному собранию интересным

Более 80 процентов россиян положительно оценили послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Отношение граждан к речи главы государства раскрывается в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, согласно результатам, 81 процент респондентов дали позитивные оценки. При этом 82 процента опрошенных заявили, что выступление российского лидера было интересным.

Кроме того, 74 процента выразили мнение, что все поднятые вопросы были значимыми. 78 процентов указали, что Путин говорил искренне, а 88 процентов респондентов отметили, что все было четко и понятно.

Президент России обратился к Федеральному собранию 21 февраля. В своей речи глава государства перечислил ряд задач, стоящих перед страной. Также Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Кроме того, российский лидер обратился к гражданам и заявил об их сплоченности на фоне специальной военной операции. По его словам, труд российских военнослужащих находит отклик по всей стране.