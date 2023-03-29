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14:00, 29 марта 2023Среда обитания

Россияне отвернулись от жилья в одной европейской стране

Spain-Real.Estate: российский спрос на жилье в Испании снизился на 27,5 процента

Фото: Unsplash

В феврале 2023 года российский спрос на недвижимость в Испании снизился на 27,5 процента по сравнению с январем. О том, что граждане России отвернулись от жилья в европейской стране, говорится в исследовании портала Spain-Real.Estate, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В рамках помесячной динамики снижение в феврале стало самым значительным с марта 2022 года, когда количество запросов упало на 45,7 процента. Показатель второго месяца 2023-го также оказался на 69,9 процента ниже, чем итог февраля прошлого года.

В целом за январь-февраль спрос на жилье в Испании со стороны россиян снизился на 62,3 процента относительно аналогичного периода 2022 года. Результат также оказался хуже показателей 2021 и 2020 годов — на 47,3 и 50,9 процента соответственно.

По итогам четвертого квартала 2022 года россияне купили рекордное количество объектов недвижимости в Испании за последние два года. Число лотов составило 501. Всего за предыдущий год жители России приобрели в этой стране 1,7 тысячи объектов.

Александра Качан
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