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18:47, 29 марта 2023Среда обитания

Москвичи стали чаще интересоваться арендой дешевых квартир

«Инком-Недвижимость»: спрос на дешевые арендные квартиры в Москве вырос на 10 процентов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В марте 2023 года спрос на экономичное съемное жилье в Москве вырос на 10 процентов по сравнению с февралем того же года. О том, что жители столицы стали чаще интересоваться арендой дешевых квартир, со ссылкой на исследование компании «Инком-Недвижимость» сообщает агентство «Интерфакс».

По словам экспертов, число запросов со стороны потенциальных клиентов и сделок найма в третьем месяце 2023-го соответствует аналогичному показателю за 2021-й. Они добавили, что сейчас в массовом сегменте столицы интерес потенциальных арендаторов сосредоточен исключительно на лотах эконом-класса. В результате самые бюджетные квартиры находят жильцов не дольше, чем за несколько дней, а ликвидные дешевые объекты в нескольких минутах пешком от метро или МЦК — за несколько часов после публикации на сайте объявлений.

«Трендом массового рынка в 2022 и в 2023 годах является снижение бюджета найма. Люди не уверены в сохранении своих рабочих мест и платежеспособности, они ищут наиболее экономичные предложения. В апреле тенденция сохранится», — предсказали аналитики. Они также отметили, что в ближайшее время не ожидают увеличения стоимости найма или значительных перемен в составе предложения и поведении участников московского рынка аренды.

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Что касается состава квартиросъемщиков в столице, то 85 процентов из них — приезжие из регионов России или стран бывшего СССР на учебу или работу, которые намерены остаться в городе, или на целевые заработки. Оставшиеся 15 процентов представляют собой молодые москвичи.

Специалисты отметили, что 25 процентов собственников готовы улучшить что-то в квартире перед тем, как сдавать ее, для привлечения внимания клиентов, другие 40 процентов согласны вложиться в ее ремонт, но лишь после получения от съемщиков оплаты за первый месяц, а оставшиеся 35 процентов либо недавно сделали его, либо намерены сделать скидку жильцам.

В марте в агентстве АКРА подсчитали, что для покупки квадратного метра жилья в Москве нужно работать около четырех месяцев. Срок увеличился после старта ипотечных льготных программ — в 2019 году он составлял два с половиной месяца.

Полина Кислицына
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