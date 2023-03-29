Назван необходимый для накопления на «квадрат» жилья в Москве срок

АКРА: для покупки «квадрата» жилья в Москве нужно копить четыре месяца

Ради покупки одного квадратного метра жилья москвичу нужно работать около четырех месяцев. Необходимый для накопления на такую площадь срок назвала директор группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Ирина Носова, передает «Прайм».

При этом до начала работы льготных ипотечных программ в 2020 году срок был существенно ниже и составлял два с половиной месяца. Отмечается, что к росту цен на первичном и вторичном рынках недвижимости в столице привел ажиотажный спрос на ипотеку и низкий объем предложения.

Носова считает, что повысить доступность столичного жилья можно при снижении стоимости «квадрата». По ее словам, запас финансовой прочности большинства московских застройщиков позволяет это сделать.

В ноябре 2022 года аналитики группы компаний «Миэль» назвали срок, который понадобится для накопления на однокомнатную квартиру в новостройке Москвы. В среднем для такой покупки семье из столицы придется откладывать свой заработок на протяжении 15 лет. При расчете учитывался официальный средний ежемесячный доход москвича в 93 тысячи рублей за вычетом прожиточного минимума в 23,5 тысячи рублей.