Назван необходимый для накопления на «однушку» в новостройке в Москве срок

«Миэль»: среднестатистическая семья сможет накопить на новую «однушку» в Москве за 15 лет

Среднестатистической семье из Москвы понадобится приблизительно 15 лет откладывать свой заработок для того, чтобы собрать деньги на однокомнатную квартиру в новостройке. Срок, необходимый для накопления на новое жилье в столице без ипотеки, назвали аналитики группы компаний «Миэль», сообщил «Интерфакс».

При расчете были использованы официальный средний ежемесячный доход жителя столицы в 93 тысячи рублей за вычетом прожиточного минимума в 23,5 тысячи рублей, а также средняя цена «квадрата» в городе — 313,6 тысячи рублей. Специалисты отметили, что, согласно методике Росстата, в среднем семья способна собрать сумму, необходимую для покупки квартиры площадью 38 квадратных метров приблизительно за семь лет. Однако главный аналитик компании Екатерина Бережнова считает, что такой коэффициент доступности жилья не берет в учет инфляцию, траты семьи на аренду, транспорт, медицинские услуги, отдых и так далее.

Эксперт добавила, что жилье считается доступным, если этот показатель составляет менее трех лет, и недоступным в случае, если его оценивают в пять и более лет. По ее словам, в 2020 году этот параметр находился на уровне примерно в четыре года. Подобная положительная динамика коэффициента указывает на то, что недвижимость в столице дорожает быстрее, чем увеличиваются доходы граждан.

В сентябре эксперты портала Urbanus.ru рассказали, что стоимость самой дорогой квартиры к востоку от Москвы на тот момент составляла 200 миллионов рублей. Они добавили, что для того, чтобы накопить на объект площадью 474,5 квадратных метра в Казани, среднестатистическому жителю города придется откладывать всю свою заработную плату в течение 312 лет.