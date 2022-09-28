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Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры к востоку от Москвы

Стоимость самой дорогой квартиры к востоку от Москвы оценили в 200 миллионов рублей

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Стоимость самой дорогой новой квартиры к востоку от Москвы составила 200 миллионов рублей. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты портала Urbanus.ru.

Наиболее роскошный объект недвижимости, расположенный к востоку от российской столицы и доступный для покупки, находится в Казани в доме на 25-м этаже жилого комплекса Atlantis Deluxe. Площадь лота со свободной планировкой составляет 474,5 квадратных метра. Дом построен напротив Казанского кремля. Более дорогие квартиры можно найти лишь в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Для того чтобы накопить необходимую сумму для покупки самого дорогого объекта в Казани, среднестатистическому жителю города придется откладывать всю свою заработную плату в течение 312 лет.

Стоимость второго по дороговизне объекта в списке самых дорогих квартир в Казани оценили в гораздо меньшую сумму — 41,75 миллиона рублей. Площадь квартиры, расположенной в ЖК Altura в одном километре от кремля, составляет 101,56 «квадрата». В ней есть три санузла и два балкона.

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Замкнул тройку лот на 14-м этаже жилого комплекса Savin Family, находящийся на правом берегу реки Казанки. Его стоимость составила 43,31 миллиона рублей. В квартире есть три спальни, две из которых детские, большая гостиная, постирочная, гардеробная и терраса.

В сентябре аналитики Urbanus.ru пришли к выводу, что самую дорогую квартиру в Сибири можно приобрести за 99 миллионов рублей. Согласно их данным, лот представляет собой двухуровневую квартиру площадью почти 300 квадратных метров с террасой.

Полина Кислицына
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